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Aksaray'da Kavga Eden Çift Hastaneden Taburcu Oldu - Son Dakika
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Aksaray'da Kavga Eden Çift Hastaneden Taburcu Oldu

Aksaray'da evde kavga eden Mevlüt Ç. ve Yeter Ç. çifti, birbirlerini vazoyla yaraladıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Tedavilerinin ardından çift, polis merkezine götürüldü. Çift, birbirinden özür dileyerek şikayetçi olmadı.

12.01.2024 - 16:11,  Güncelleme: 16:16
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AKSARAY'da, evde kavga edip birbirini başlarından vazoyla yaralayan Mevlüt Ç. (62) ve Yeter Ç. (56) çifti, taburcu oldu. Karşılıklı özür dileyen çift, şikayetçi de olmadı.

Olay, dün saat 08.30 sıralarında, Paşacık Mahallesi'nde meydana geldi. Mevlüt Ç. ile eşi Yeter Ç. evde tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Mevlüt Ç., eline geçirdiği vazoyla eşinin başına vurdu. Yeter Ç. de bir kısmı kırılan vazoyu alıp, eşinin başına vurup yaraladı. Çift kanlar içinde kaldı, gürültüyü duyan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Mevlüt ve Yeter Ç., adrese gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

'KAN ŞEKERİM YÜKSELDİ'

Mevlüt Ç., gazetecilerin 'Neden yaptınız, pişman mısınız' sorusuna, "Vazo ile birbirimize vurduk. Pişman olacak bir şey yok. 40 yıllık eşim ve bu ilk kavgamız. İlk kavgada böyle oldu" dedi.

Hastanedeki tedavinin ardından taburcu olan çift, polis merkezindeki Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği'ne götürüldü. Mevlüt Ç. ifadesinde, Benim bir anda kan şekerim yükseldi. O sırada tartıştık dedi.Birbirinden özür dileyen çift, şikayetçi de olmadı. (DHA)

Aksaray\'da Kavga Eden Çift Hastaneden Taburcu Oldu
Kaynak: DHA
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