Aksaray\'da Kayıp Mustafa Uysal\'ın Cesedi Bulundu

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CESET, 3 GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN KİŞİYE AİT

Aksaray'da Mamasın Barajı'nda bulunan cesedin, ailesi tarafından 3 gündür kayıp olarak aranan bekar Mustafa Uysal'a (40) ait olduğu belirlendi. Ereğlikapı Mahallesi'nde oturan Uysal'ın, 3 gün önce yanına cep telefonunu dahi almadan evden ayrıldığı, geri dönmemesi üzerine ailesinin kayıp müracaatında bulunduğu belirtildi. Uysal'ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.