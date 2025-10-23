3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş - Son Dakika
3 kardeşin can verdiği kazada kahreden detay: 6 gün önce oğlunu kaybetmiş

23.10.2025 14:40
Aksaray'ın Eskil ilçesinde 3 kardeşin hayatını kaybettiği trafik kazasında kahreden detay ortaya çıktı. Ölen sürücünün, kazadan altı gün önce oğlunu kaybettiği öğrenildi.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ve iki kardeşi hayatını kaybetti. Kazanın ardından kamyon şoförü gözaltına alındı. Ölen sürücünün, kazadan altı gün önce oğlunu kaybettiği öğrenildi.

3 KARDEŞ KAZADA CAN VERDİ

Kaza, saat 11.00 sıralarında Eskil ilçesi Sokarıklı köyü yolu Gölbez Yaylası mevkisinde meydana geldi. Azmi Çıracı yönetimindeki 68 AET 449 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hasan Solak'ın kullandığı 68 ABE 988 plakalı kamyonla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Azmi Çıracı ve yanındaki kardeşleri Salih Çıracı ile Tamer Çıracı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan yara almadan kurtulan kamyon şoförü Hasan Solak ise gözaltına alındı. Ölen 3 kardeşin cansız bedeni otopsi için Eskil Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ALTI GÜN ÖNCE OĞLUNU KAYBETMİŞ

Bu arada, otomobil sürücüsü Azmi Çıracı'nın, kaza yaptığı yere yaklaşık 50 metre mesafedeki mobilya atölyesinde çalışan oğlu Ruhi Can Çıracı'nın (16), 17 Ekim'de üzerine kereste düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

