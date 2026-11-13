Aksaray\'da kovalamacada motosiklet ters şeritte otomobile çarptı, 3 kişi yaralandı

AKSARAY'da sürücüsünün 'Dur' ihtarına uymadığı motosikletin ters şeritte ilerlerken otomobille çarpıştığı 3 kişinin yaralandığı kazanın cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 11 Kasım'da saat 14.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi 33'üncü Cadde'de meydana geldi. Polisin 'Dur' ihtarına uymayan Abdullah İpek (21), plakasız motosikletiyle ters şeride girip kaçtı. Bu sırada motosiklet, Emine Baydar'ın (39) kullandığı 68 RR 680 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada Abdullah İpek, arkasındaki Ali Şahan (18) ve otomobil sürücüsü Emine Baydar yaralandı. Emine Baydar, İpek ve Şahan'ı kanlar içinde görünce ağlamaya başladı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 3 kişi ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan İpek ve Şahan'ın durumlarının ciddi olduğu bildirildi. Tedavisi sonrası Emine Baydar taburcu olup, motosiklet sürücüsünden şikayetçi oldu.

400 BİN TL PARA CEZASI

Kaza anının ise cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polisin takip ettiği motosiklet, ters şeritten kaçarken otomobile çarpma anı yer alıyor.

Öte yandan, motosiklet sürücüsü Abdullah İpek'e hakkında 'Dur ikazına uymamak', 'Ehliyetsiz araç kullanmak', 'Ters şeritten gitmek' ve 'Trafikten çekme araç kullanmak' suçlarından toplam 400 bin TL idari para cezası uygulandı.