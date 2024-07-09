Aksaray'da LGS'de 500 tam puan alan 6 öğrenci okul tercihlerini Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile yaptı - Son Dakika
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Aksaray'da LGS'de 500 tam puan alan 6 öğrenci okul tercihlerini Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile yaptı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, LGS Sınav Tercih Merkezinde 500 tam puan alan 6 öğrenci ve aileleriyle bir araya geldi. Vali Kumbuzoğlu, öğrencilerin başarısında öğretmen ve aile işbirliğinin önemine vurgu yaparak, öğrencilerle birlikte tercihlerini kaydetti ve onları tebrik etti.

09.07.2024 10:51
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Aksaray'da LGS'de 500 tam puan alan 6 öğrenci okul tercihlerini Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile yaptı.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) tarafından tarihi Zinciriye Medresesinde oluşturulan LGS Sınav Tercih Merkezinde öğrenciler ve aileleri ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan'ın da hazır bulunduğu buluşmada öğrenciler ve aileleri ile bir süre sohbet eden Vali Kumbuzoğlu, öğretmen, aile işbirliğinin öğrencide oluşturduğu olumlu yansımasının başarı grafiğini yükselttiğini söyledi.

Kumbuzoğlu, "Öğretmenlerimizin emekleri çok kutsaldır. İyi bir öğretmen anne baba kadar kıymetli ve değerlidir. Ama perde arkasında anne babaların stratejik kıymeti değeri zaten ölçülmez. Allah böyle anne babaların sayılarını arttırsın. Onlar hayatın meşakkatleri arasında evlatlarına böyle bir başarıyı yaşatıyorlar Bu günümüzde her babayiğidin harcı değil." dedi.

Vali Kumbuzoğlu daha sonra öğrencilerle tercih edecekleri okulların sıralamasını yaptı. Öğrencilere "Son kararınız mı?" diye soran Vali Kumbuzoğlu öğrencilerle birlikte yaptıkları okul tercihlerinin onaylarını kaydetti.

Sultan Mehmet Ortaokulu öğrencileri Fulin Su Mutlu, Asım Arıbaş, Özel Bahçeşehir Koleji Ortakokulu öğrencisi İnanç Kayan, Saadet Güney İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Nisa Uysal, Özel Ak İrfan Ortaokulu öğrencileri Gül Nida İnel ve Muhammet Semih Kaya'ya kara kalem çizilen portrelerini hediye eden Vali Kumbuzoğlu öğrenci ve ailelerini tebrik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da LGS'de 500 tam puan alan 6 öğrenci okul tercihlerini Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile yaptı - Son Dakika

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