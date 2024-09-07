Aksaray'da lokantada bir kişiyi silahla yaralayan kadın tutuklandı.
Kent merkezindeki bir lokantaya gelen B.S, masadaki A.B'ye silahla ateş etti.
İhbar üzerine, olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan A.B, buradaki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Şüpheli kadın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Aksaray'da Silahlı Saldırı: Kadın Tutuklandı - Son Dakika
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