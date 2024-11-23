Aksaray\'da Minibüs Kaza Yaptı: 3 Yaralı, Sürücü Kaçtı

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AKSARAY'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs, elektrik direğine çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı, sürücü kaçtı.

Kaza dün saat 21.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy mahallesi 5329 Sokak'ta meydana geldi. İsmi henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 68 EE 940 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yolun kenarında bulunan apartmanın 2'nci katındaki dairenin balkonuna düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Emre Can Aktaş (21), Emirhan Arı (19) ve Efe Yıldız (16) yaralanırken, sürücü ise kaçtı. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan sürücüsü belirlemek için çalışma başlattı.

Haber- Kamera: : Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA