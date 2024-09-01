Aksaray'da Otomobil Çarpışması: 2'si Ağır 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da Otomobil Çarpışması: 2'si Ağır 4 Kişi Yaralandı

Aksaray\'da Otomobil Çarpışması: 2\'si Ağır 4 Kişi Yaralandı

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Ahmet Neşeli'nin kullandığı bir otomobil ile Özcan Sarı'nın kullandığı başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerin yanı sıra Selahattin Düzgün ve Mevlüt Düzgün de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Neşeli ve Mevlüt Düzgün'ün durumlarının ağır olduğu belirtildi.

01.09.2024 10:16
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Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Ahmet Neşeli (50) idaresindeki 68 ACU 635 plakalı otomobil, Sultanhanı ilçesi Sanayi kavşağında Özcan Sarı (24) yönetimindeki 68 AEM 824 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlardaki Selahattin Düzgün (43) ve Mevlüt Düzgün (13) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ahmet Neşeli ve Mevlüt Düzgün'ün durumlarının ağır olduğu öğrenildi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Otomobil Çarpışması: 2'si Ağır 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aksaray'da Otomobil Çarpışması: 2'si Ağır 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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