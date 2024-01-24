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Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İbrahim U. (40) idaresindeki 38 AIZ 368 plakalı otomobil, Aksaray- Konya kara yolu 40. kilometresinde İsmail Y. (32) kontrolündeki 38 KZ 492 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerle otomobildeki Bircan E. (34) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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