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Aksaray'da Otomobil ile Kamyonet Çarpışması: 5 Yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da Otomobil ile Kamyonet Çarpışması: 5 Yaralı

Aksaray'ın Gücünkaya köyü girişinde, Yusuf Ç. idaresindeki kamyonet ile Muharrem K'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada sürücü Muharrem K. ile otomobilde bulunan Ercak K, Mustafa Mert K, Ramazan D. ve Mustafa S. yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aksaray\'da Otomobil ile Kamyonet Çarpışması: 5 Yaralı
23.12.2023 - 10:15,
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Aksaray'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yusuf Ç. (33) idaresindeki 34 VN 6337 plakalı kamyonet, Gücünkaya köyü girişinde, Muharrem K'nin (19) kullandığı 42 AOS 260 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücü Muharrem K. ile otomobildeki Ercak K, Mustafa Mert K, Ramazan D. ve Mustafa S. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Aksaray'da Otomobil ile Kamyonet Çarpışması: 5 Yaralı - Son Dakika
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