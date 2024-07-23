Aksaray'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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Aksaray'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aksaray\'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında otomobil bariyerlere çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

23.07.2024 10:04
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AKSARAY'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada Nurhan Gül (59) hayatını kaybetti, eşi Ali Gül (69) ile gelinleri sürücü Selahike Gül (53) yaralandı.

Kaza, dün 17.00 sıralarında Niğde - Ankara otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan memleketleri Niğde'ye giden Selahike Gül yönetimindeki 34 SLP 80 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Selahike Gül, kayınvalidesi Nurhan Gül ve kayınpederi Ali Gül yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Nurhan Gül, yaşamını yitirdi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika

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