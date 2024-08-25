Aksaray\'da Otomobil Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

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Aksaray'da otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Irak uyruklu Hoger Hassan Abbas (37) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, Ankara- Niğde Otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobildeki Jennifer Bogdan (29), Mohammed Adnan Othman (25), Ramira Abbas (9) ve Rami Abbas (5) yaralandı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulanslarla Aksaray ve Kırşehir'e kaldırılan yaralılardan Bogdan ve Othman hayatını kaybetti.