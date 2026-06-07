Aksaray\'da Otomobil Kazası: 5 Yaralı

AKSARAY'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin bariyerlere çarpıp, savrulması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Yasin Buğra Ünlü'nün (32) kontrolünü yitirdiği 06 DLN 142 otomobil, bariyerlere çarpıp savuruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Yasin Buğra Ünlü ile yolcu konumundaki Zülfiye Ünlü (32), Alya Hifa Ünlü (3), Yağız Baran Ünlü (1) ve Hacer Karataş(58), ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.