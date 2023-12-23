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Aksaray'da Polisin İhtarına Uymayan Alkollü Sürücüye 17 Bin 269 Lira Cezası - Son Dakika
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Aksaray'da Polisin İhtarına Uymayan Alkollü Sürücüye 17 Bin 269 Lira Cezası

Aksaray'da polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücüye 17 bin 269 lira ceza kesildi. Sürücü, kovalamacada aracıyla kaldırıma çarptıktan sonra yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü gözaltına alındı.

Aksaray\'da Polisin İhtarına Uymayan Alkollü Sürücüye 17 Bin 269 Lira Cezası
23.12.2023 - 16:15,
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Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 17 bin 269 lira ceza kesildi.

H.R.F. (19), kullandığı 68 AB 368 plakalı otomobille, Hürriyet Mahallesi'nde polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Kovalamacada aracıyla Atatürk Bulvarı'nda kaldırıma çarpan sürücü, yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı.

Sürücünün alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi.

Gözaltına alınan sürücüye 17 bin 269 lira ceza verildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Aksaray'da Polisin İhtarına Uymayan Alkollü Sürücüye 17 Bin 269 Lira Cezası - Son Dakika
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