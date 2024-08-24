Aksaray\'da şiddetli rüzgarın ardından sağanak yağış etkili oldu

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Aksaray'da sağanak yağış etkili oluyor

AKSARAY - Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar gece yarısı yerini sağanak yağışa bıraktı.

Aksaray'da sabah saatlerinde 38 derece olan hava sıcaklığı akşam saatlerinde 24 dereceye kadar düştü. Akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar yerini sağanak yağışa bıraktı. Aniden etkili olan sağanak yağış olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Şehir genelinde etkili olan yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Trafiğin yoğun olduğu ana arterlerde araçlar sağanak yağış nedeniyle ilerlemekte güçlük çekerken, Aksaray Belediyesi ekipleri her türlü olumsuzluğa karşı teyakkuza geçti. Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü gece saatlerinde sağanak yağışın aralıklarla etkili olacağını tahmin ederken, vatandaşları olumsuzluklara karşı tedbir almaları konusunda uyardı.