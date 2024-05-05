Aksaray\'da şiddetli yağış etkili oluyor

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Aksaray'da şiddeti yağış etkili oluyor

AKSARAY - Aksaray'da akşam saatlerinde başlayan yağmur yağışı gece yarısı etkisini artırarak yerini sağanağa bıraktı. Şehir genelinde sağanak yağış nedeniyle trafikte de kısmen olumsuzluklar yaşandı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından Aksaray'da beklenen yağış akşam saatlerinde başladı. Bir süre devam eden yağış gece yarısı etsisini artırarak yerini sağanağa bıraktı. Karayolları, ilçe ve beldelerde de etkili olan yağış trafikte de olumsuzlukları beraberinde getirirken olumsuzluklara karşı İl Afet Acil Durum ve Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri teyakkuzda bekledi. Şehir genelinde yağışlar halen devam ederken yağışlarla birlikte hava sıcaklığı da 10 dereceye kadar düştü.