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Aksaray'da Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Aksaray'da Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı

Aksaray-Ankara kara yolu Ağaçören İlçe Kavşağı yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Burak Tüfekli'nin yönetimindeki bir otomobil ile Ahmet Fidan'ın kontrolündeki başka bir otomobil çarpıştı. Kazada, Ayfer Fidan, Enes Buğra Fidan, Gözde, Emir Celil ve Bahar Komi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aksaray\'da Trafik Kazası: 5 Kişi Yaralandı
20.01.2024 - 16:46,
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Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Burak Tüfekli (34) idaresindeki 34 DRT 050 plakalı otomobil, Aksaray- Ankara kara yolu Ağaçören İlçe Kavşağı yakınlarında Ahmet Fidan (35) kontrolündeki 47 ACL 443 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, Fidan'ın kullandığı araçtaki Ayfer Fidan ve Enes Buğra Fidan (9) ile Gözde (9), Emir Celil (13) ve Bahar Komi (39) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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