Aksaray\'da Trafik Kazası: 5 Yaralı

AKSARAY'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 2 otomobilin çarpıştığı kazada biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Niğde-Ankara Otoyolu Gülağaç ilçesi yakınlarında meydana geldi. Dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda Abdülkadir İbiş'in (50) kontrolünü yitirdiği 35 BHY 171 otomobil, bariyerlere çarptı. Arkasından gelen Selman Yeniocak'ın (40) kullandığı 31 GY 036 plakalı otomobil de İbiş'in otomobiline çarptı. Kazada sürücü Abdülkadir İbiş ile yanındaki Şahinden İbiş (48), diğer sürücü Selman Yeniocak, yanındaki Hüseyin Eskiocak (41) ve Furkan Eskiocak (13) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.