Aksaray'da Trafik Kazası: 5 Yaralı
Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Aksaray'da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Y.H.M. (26) idaresindeki 06 EKN 219 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Ortaköy ilçesi yakınlarında, E.K. (40) yönetimindeki 34 EBB 580 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlardaki 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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