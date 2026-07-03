Aksaray'da Trafik Kazası: Berivan Elçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Aksaray'da Trafik Kazası: Berivan Elçi Hayatını Kaybetti

Aksaray\'da Trafik Kazası: Berivan Elçi Hayatını Kaybetti
03.07.2026 10:30
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Berivan Elçi, babasının kullandığı otomobilin kaza yapmasının ardından 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

AKSARAY'da babasının kullandığı otomobilin, bahçe duvarına çarptığı kazada yaralanan lise öğrencisi Berivan Elçi (16), tedavi gördüğü 7 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 25 Haziran'da saat 00.30 sıralarında Akin köyü girişinde meydana geldi. Murat Elçi'nin kontrolünü yitirdiği 68 AFV 020 plakalı otomobil, takla atarak bir evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, sürücü Elçi ve yanındaki kızları Büşra ve Berivan Elçi ağır yaralandı. Otomobil hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Berivan Elçi, tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

FOTOĞARAFLI

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Aksaray, Güncel, Trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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