Aksaray\'da Tur Otobüsü Devrildi: 19 Yaralı

Aksaray'da tur otobüsünün devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.
Ankara- Niğde Otoyolu Alayhan Gişeleri yakınlarında, Cevdet K. idaresindeki 51 ADY 411 plakalı tur otobüsü devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 19 kişi yaralandı.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?