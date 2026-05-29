Aksaray\'da Tur Otobüsü Kazası: 16 Yaralı

Aksaray'da tur otobüsünün refüje çarpması sonucu 16 kişi yaralandı.

İstanbul'dan Nevşehir'e giden U.H. idaresindeki 34 MUC 700 plakalı tur otobüsü, Aksaray-Nevşehir kara yolu 45. kilometresinde refüje çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 16 kişi, ambulanslarla Aksaray ve Nevşehir'deki hastanelere kaldırıldı.