Aksaray'da Uyuşturucu Taşırken Yakalanan 4 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika
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Aksaray'da Uyuşturucu Taşırken Yakalanan 4 Zanlı Tutuklandı

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Midesinde uyuşturucu taşıyan 4 zanlı, Aksaray'da tutuklandı. 1.5 kg sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Aksaray'da midesinde uyuşturucu ele geçirilen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 4 şüphelinin yutma yoluyla uyuşturucu taşıdığını tespit etti.

Gözaltına alınıp Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ve röntgen çekimleri yapılan şüphelilerin midelerinde çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

Yapılan tıbbi müdahaleyle şüphelilerden 1 kilogram 531 gram sentetik uyuşturucu çıkarıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray'da Uyuşturucu Taşırken Yakalanan 4 Zanlı Tutuklandı - Son Dakika

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