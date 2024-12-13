Aksaray'da Yoğun Sis Etkili

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Aksaray'da yoğun sis: Görüş mesafesini 10 metreye kadar düşürdü

AKSARAY - Aksaray'da sabahın erken saatlerinde etkili olan sis özellikle yüksek kesim ve karayollarında görüş mesafesini yer yer 10 metreye kadar düşürdü.

Hava sıcaklığının gün boyu 10 ile -1 derece arasında değişiklik gösterdiği Aksaray bu sabaha yoğun sis ile uyandı. Şehir merkezinde kısmen etkili olan sis özellikle yüksek kesimlerde ve Aksaray - Nevşehir, Adana ile Konya Karayolunda yoğunluk gösterirken, görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı karayollarında sürücüler trafikte seyretmekte güçlük çekerken, bazı araç sürücüleri sis farlarıyla birlikte dörtlü flaşörlerini yakarak seyretti. Yoğun sis şehir genelinde halen etkisini sürdürüyor.