Aksaray'da yutarak 1 kilogram 250 gram eroin taşıyan 4 zanlı tutuklandı

Aksaray'da midelerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 4 şüphelinin yutma yoluyla uyuşturucu taşıdıklarını tespit etti.

Gözaltına alınıp Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ve röntgen çekimleri yapılan şüphelilerin midelerinde çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.

Yapılan tıbbi müdahaleyle şüphelilerin midelerinden toplam 1 kilogram 250 gram eroin ve 56 gram metamfetamin çıkarıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.