Aksaray'da yutarak 1 kilogram 250 gram eroin taşıyan 4 zanlı tutuklandı

Aksaray'da yutarak 1 kilogram 250 gram eroin taşıyan 4 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aksaray'da uyuşturucu sevkiyatına yönelik çalışmada yutma yöntemiyle uyuşturucu taşıdığı tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Midelerinden tıbbi müdahaleyle 1 kilogram 250 gram eroin ile 56 gram metamfetamin çıkarılan 4 zanlı tutuklandı.
Aksaray'da midelerinde uyuşturucu ele geçirilen 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 4 şüphelinin yutma yoluyla uyuşturucu taşıdıklarını tespit etti.
Gözaltına alınıp Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen ve röntgen çekimleri yapılan şüphelilerin midelerinde çok sayıda yabancı cisim tespit edildi.
Yapılan tıbbi müdahaleyle şüphelilerin midelerinden toplam 1 kilogram 250 gram eroin ve 56 gram metamfetamin çıkarıldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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