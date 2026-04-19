Kontrolden çıkan yolcu otobüsü 10 araca çarparak durabildi
19.04.2026 21:51
Aksaray’da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü, 10 araca çarparak zor durabildi. Zincirleme kazada 7 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAYGAN YOLDA DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ 

Kaza, saat 19.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolu Alayhan köyü yakınlarında meydana geldi. Alpaslan Ceylan (41) yönetimindeki 50 AV 885 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs, önündeki araçlara çarpmaya başladı.

10 ARAÇ HASAR GÖRDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI 

Kontrolden çıkan otobüs, toplam 10 araca çarparak durabildi. Zincirleme kazada 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatılırken, olayın kesin nedeni yapılacak araştırmanın ardından netlik kazanacak.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Nevşehir, Aksaray, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
