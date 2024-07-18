Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde yaklaşık 3 metre çapında, 4 metre derinliğinde obruk meydana geldi.
Hacı Neşeli, Dalamaz mevkisindeki mısır tarlasında obruk oluştuğunu fark etti.
Çapı yaklaşık 3 metre, derinliği ise 4 metreyi bulan obruğu görünce tedirgin olan Neşeli, durumu muhtara bildirdi.
İhbar üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve AFAD ekipleri, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Ekipler, obruğun etrafına güvenlik şeridi çekti.
Son Dakika › Güncel › Aksaray Sultanhanı'nda 3 Metre Çapında Obruk Meydana Geldi - Son Dakika
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