 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kolluk Kuvvetlerini Ziyaret Ederek Yeni Yılını Kutladı - Son Dakika
Üye Girişi

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kolluk Kuvvetlerini Ziyaret Ederek Yeni Yılını Kutladı

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yılbaşını görevi başında geçiren kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı. Vali Kumbuzoğlu, Aksaray-Adana kara yolundaki Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü uygulama noktasını ziyaret ederek yılbaşı önlemlerini yerinde inceledi. Kumbuzoğlu, kolluk kuvvetlerinin yeni yılını tebrik etti ve sürücüler ile yolculara çeşitli hediyeler verdi. Açıklamasında, 2024 yılının ülkemiz için başarı dolu bir yıl olmasını temenni eden Vali Kumbuzoğlu, güvenlik güçleri ve kamu görevlilerinin vatandaşların huzur içinde yeni yıl geçirmeleri için görevlerinin başında olduğunu belirtti.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kolluk Kuvvetlerini Ziyaret Ederek Yeni Yılını Kutladı
01.01.2024 - 01:27,
Abone Ol

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, yılbaşını görevi başında geçiren kolluk kuvvetlerini ziyaret ederek yeni yılını kutladı.

Vali Kumbuzoğlu, yılbaşı önlemlerini yerinde incelemek ve kolluk kuvvetlerinin yeni yılını tebrik etmek için Aksaray- Adana kara yolundaki Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü uygulama noktasını ziyaret etti.

Kumbuzoğlu'na burada İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Ali Bayer eşlik etti.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı mobil taktik görüntüleme aracındaki faaliyetler hakkında bilgi alan Kumbuzoğlu, uygulama noktasında telsiz anonsuyla görev başındaki ekiplerin yeni yılını tebrik etti.

Sürücüler ve yolcuların da yeni yılını kutladı

Bölgede denetlenen araçlardaki sürücü ve yolcuların da yeni yılını kutlayan Kumbuzoğlu, vatandaşlara çeşitli hediyeler verdi.

Kumbuzoğlu, incelemelerin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni yılın herkes için hayırlı olmasını dileyerek, "2024 yılının ülkemiz için başarı dolu bir yıl olmasını temenni ediyorum. Devletimiz kahraman askeri ve polisiyle milletimizin yanındadır. Onlar bizim her şeyimiz, canlarını ortaya koyarak bizler için fedakarca çalışıyorlar. Bu nedenle 2024'te de millet ve devlet olarak bütünlüğümüzle, yürek yüreğe mücadelemizi devam ettireceğiz." dedi.

Yılbaşını vatandaşların huzur içerisinde geçirmeleri için güvenlik güçleri ve ilgili tüm kamu görevlilerinin vazifelerinin başında yer aldığını belirten Kumbuzoğlu, "İnşallah 2024 yılını başarılı şekilde geçireceğiz. Toplum olarak kararlılığımızı sergilemeye devam edeceğiz. Bütün Aksaraylıların yeni yılını kutluyorum, başarılı, sağlıklı bir yıl olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Valiliği, Yılbaşı, Aksaray, Güvenlik, Trafik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kolluk Kuvvetlerini Ziyaret Ederek Yeni Yılını Kutladı - Son Dakika


01:00
Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24
Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21
İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16
Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53
İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11
2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51
Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24
Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü

Son Dakika
01:00 Türkiye'nin dört bir yanında 2024 coşkuyla karşılandı
00:24 Türkiye'de 2024'ün ilk bebeği Hatay'da dünyada geldi
00:21 İstanbul Boğazı'nda yeni yıl coşkusu! Havai fişek gösterisi nefesleri kesti
00:16 Köprü ve otoyol ücretlerine zam geldi
23:53 İstanbul'da binlerce kişi yeni yılı kutlamak için Taksim'e akın etti
23:11 2024 Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları belli oldu
22:51 Eski sevgililer Ebru Gündeş ve Kerem Alışık'ın O Ses Türkiye'de duygusal anları
21:24 Niğde'de akraba kavgası kanlı bitti: 3 ölü
20:53 Danimarka Kraliçesi II. Margrethe, tahttan çekilmeye karar verdi
19:41 Hakkari'de peş peşe 3 deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 02:47:29. #1.12#
SON DAKİKA: Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Kolluk Kuvvetlerini Ziyaret Ederek Yeni Yılını Kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement