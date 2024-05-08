Aksaray Yeşiltepe, Yüksek Katılım ile Seçimlerden Memnun - Son Dakika
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Aksaray Yeşiltepe, Yüksek Katılım ile Seçimlerden Memnun

Aksaray Yeşiltepe, Yüksek Katılım ile Seçimlerden Memnun

Aksaray merkez Yeşiltepe beldesi, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yüksek katılım sağlayarak sevincini yaşıyor. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener'in açıklamasına göre, Yeşiltepe'de en yüksek katılım oranı olan yüzde 98,04 gerçekleşti. Belde halkı, seçimlerin bayram havasında ve tatlı bir yarış şeklinde geçtiğini ifade ediyor. İYİ Parti adayı İsmail Akpınar, 1636 geçerli oyun 812'sini alarak başkan seçildi.

08.05.2024 11:16
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Aksaray merkez Yeşiltepe beldesi sakinleri, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne yüksek katılım sağlayan belde olarak açıklanmalarının sevincini yaşıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in seçimlerin kesin sonuçlarına ilişkin açıklamasında, Yeşiltepe'de yüzde 98,04 ile en yüksek katılımın gerçekleştiğini duyurması, belde halkını memnun etti.

Yeşiltepe Belediye Meclis üyesi İsmail Demircan, AA muhabirine, beldenin bilinçli bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Başkan adaylarının halkın içinde olmasının sandığa katılımı artırdığını aktaran Demircan, "Beldede seçim bir bayram havasında tatlı bir yarış şeklinde geçti. Tüm adaylar ve seçmenler rakiplerinin fikirlerine saygılı şekilde seçim sürecini bitirdik. Kaybeden olmadı, herkes kazandı olarak görüyoruz. Seçimlerin sonucunda geleneksel hale getirdiğimiz yemek programında tüm halkımız birlikte oldu. Şenlik havasında 3 gün kutlama yapıldı." diye konuştu.

"Demokrasi bayramını en iyi şekilde uygulamaya koyduk"

Belde esnafından Adil Düzgün ise seçimlerin çok güzel ve yoğun geçtiğini dile getirdi.

Kimse kimseyi üzmeden çok iyi bir havada seçim dönemi atlattıklarını anlatan Düzgün, "Demokrasi bayramını en iyi şekilde uygulamaya koyduk. Belde halkımız seçimi önemsiyor. Herkesin siyasi görüşüne saygı duyuyoruz. YSK Başkanı Yener'in açıklamalarını dinledim. Beldemizin orada güzel şekilde adının geçmesi bizleri mutlu etti." ifadesini kullandı.

Seçime yüksek katılım herkesi memnun etti

Çalışkan Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Gündüz, seçimin çok güzel ve huzurlu geçtiğini belirterek, "Bu bir siyasi yarış. Birbirimizi hiç kırmadık. Çok tatlı bir yarış oldu. Bizim mahallemizde de seçime çok güzel bir katılım oldu. Bu bizleri çok mutlu etti. Herkes birbirine saygılı, beldemizde kırgınlık yok." dedi.

Esnaf Mustafa Kılıç, beldede seçim sürecinin çok hareketli geçtiğini, katılımın yüksek çıkmasının da bunun bir sonucu olduğunu kaydetti.

8 sandıkta 1732 seçmenin olduğu beldede, 1698 seçmen oy kullandı. 1636 geçerli oyun 812'sini alan İYİ Parti adayı İsmail Akpınar başkan oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksaray Yeşiltepe, Yüksek Katılım ile Seçimlerden Memnun - Son Dakika

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