Akşehir'de AK Parti Kadın Kolları Kongresi - Son Dakika
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Akşehir'de AK Parti Kadın Kolları Kongresi

Akşehir\'de AK Parti Kadın Kolları Kongresi

Akşehir AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı, Adalet Çavdar başkan seçildi.

15.01.2025 16:20
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Akşehir AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Genel Kurulu, Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Kongre saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe Kadın Kolları Başkanlığına seçilen Adalet Çavdar, konuşmasında AK Parti'nin kadınlara verdiği değeri anlattı.

Kongreye, AK Parti Akşehir İlçe Başkanı Muammer Sağlam, Konya AK Parti Kadın Kolları Başkan Vekili Asuman Tulgar ve Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Dağdeviren, AK Parti Akşehir Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Ramazan Ganioğlu ile çok sayıda partili katılım sağladı.

Kaynak: AA

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