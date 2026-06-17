Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.
Yeni Mahalle'de M.Ç. ile M.E.Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Ç, bıçakla M.E.Ş'yi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
M.E.Ş, Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüpheli, gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Akşehir'de Bıçaklı Kavga: Bir Yaralı - Son Dakika
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