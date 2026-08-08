Akşehir'de Eğlence Mekanında Kavga: 1 Ölü

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada darbedilen 1 kişi hayatını kaybetti.

İstasyon Mahallesi'nde bir eğlence merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada Burak Çınar (27), başına aldığı darbeyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri Çınar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı.