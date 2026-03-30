Akşehir\'de trafik kazasında hayatını kaybeden öğrenci anıldı

Akşehir'de trafik kazasında yaşamını yitiren 11 yaşındaki Bülent Umut Kesgin, sınıf arkadaşları tarafından çiçeklerle anıldı.

Geçen hafta Doğrugöz Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Doğrugöz Şehit Turgut Makascı İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Bülent Umut Kesgin için okulunda öğretmenleri ve sınıf arkadaşları tarafından tören düzenlendi.

Anma etkinliğinde öğrenciler, Kesgin'in sırasını resmi ve çiçeklerle donatarak arkadaşlarını unutmadıklarını gösterdi.