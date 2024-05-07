Akşehir'de Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması düzenlendi - Son Dakika
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Akşehir'de Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması düzenlendi

Akşehir\'de Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması düzenlendi

Akşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması, Akşehir ilkokulları arasında gerçekleştirildi. Yarışmaya katılan iki ilkokul arasında birinciliği Cumhuriyet İlkokulu kazandı ve Tarık Buğra İlkokulu ikinci oldu. Cumhuriyet İlkokulu, Akşehir'i Konya'da temsil edecek.

07.05.2024 16:21
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Akşehir'de ilkokullar arasında "Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması" düzenlendi.

Akşehir Belediyesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile ilkokullar arasında düzenlenen "Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması" gerçekleştirildi.

İki ilkokulun katıldığı yarışmada birinciliği Cumhuriyet İlkokulu kazandı, Tarık Buğra İlkokulu da ikinci oldu.

Cumhuriyet İlkokulu'nun Akşehir'i Konya'da temsil edeceği bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Akşehir'de Ulusal Nasreddin Hoca Fıkra Canlandırma Yarışması düzenlendi - Son Dakika

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