Akşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulunduran ve sevk edenlerle ilgili yaptığı çalışmada, yolcu otobüsüyle ilçeye gelen bir kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelinin eşyalarında ve üstünde yapılan aramada, 940 gram sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.