Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Akşehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Akşehir\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı. Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye yolcu otobüsüyle gelen şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada 940 gram sıvı uyuşturucu madde bulundu. Şüpheli, adliyeye sevk edildikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

10.06.2024 12:05
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Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu bulunduran ve sevk edenlerle ilgili yaptığı çalışmada, yolcu otobüsüyle ilçeye gelen bir kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelinin eşyalarında ve üstünde yapılan aramada, 940 gram sıvı uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Akşehir, Konya, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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