Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, İstasyon Mahallesinde bir parkta uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ve uyuşturucu madde kullanıldığını tespit etti.
Parkta bulunan H.K, S.A. ve M.B. isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 120 içimlik sentetik uyuşturucu, şüpheli H.K'nin evinde yapılan aramada ise 6 tane sentetik ecza ele geçirildi.
Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile şüpheli H.K'den uyuşturucu madde aldığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak, kullanmak ve kabul etmek" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.
İşlemleri tamamlanan H.K. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Akşehir'de uyuşturucu operasyonu: 9 şüpheliden biri tutuklandı - Son Dakika
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