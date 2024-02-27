Akşehirli yazar Tarık Buğra, vefatının 30. yılında düzenlenen programla anıldı.
Akşehir Kaymakamı Mehmet Özel, Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Tarık Buğra'nın Cumhuriyet yazarlarının en önde gelenlerinden birisi olduğunu belirtti.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da aradan geçen yıllara rağmen Tarık Buğra'nın eserleri ve fikirlerinin hala yaşadığını, kendilerine ilham vermeye devam ettiğini söyledi.
Akkaya, "Tarık Buğra, sadece kaleminden çıkan eserleriyle değil, aynı zamanda duygusal derinliği ve insanlık sevgisiyle de hatırlanacak bir isimdir. O edebi kimliğinin ötesinde büyük bir fikir ve mücadele insanıydı. Hayata bakışı, düşünceleri, değer yargıları hepimizin büyük dersler çıkaracağı türdendi. Tarık Buğra, dün olduğu gibi bugün de her yaştan insan için ilham kaynağı olmaya devam edecektir." dedi.
Buğra'nın eşi roman ve öykü yazarı Hatice Bilen Buğra, Konya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Servet Altuntaş, Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü ve Akademisyen Prof. Dr. Abdullah Harmancı da birer konuşma yaptı.
Programda ayrıca lise ve üniversite öğrencileri tarafından Tarık Buğra için hazırlanan çeşitli sunumlar ve paneller düzenlendi.
Etkinlikler, ilçenin tarihi ve kültürel mekanlarının gezilmesiyle sona erdi.
Son Dakika › Güncel › Akşehirli yazar Tarık Buğra'nın vefatının 30. yılında anma programı düzenlendi - Son Dakika
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