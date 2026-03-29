Akseki'de Kar Kalınlığı 5 Santimetreye Ulaştı

ANTALYA Akseki ilçesinde yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santime kadar ulaştı.
Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı 1825 rakımlı Alacabel geçidinde etkisini gösteren kar yağışı sonrası yüksek kesimlerde kar kalınlığı 5 santimetreye kadar ulaştı. Karayolları ekipleri, yolun ulaşıma kapanmaması için çalışma başlattı. Ekiplerin bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtilirken, ulaşım akışında herhangi bir aksaklık yaşanmadı.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?