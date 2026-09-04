Akseki'de orman yangını 3 saatte söndürüldü, soğutma çalışması sürüyor
Antalya'nın Akseki ilçesinde saat 15.00 sıralarında çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
KONTROL ALTINDA
Antalya'nın Akseki ilçesinde saat 15.00 sıralarında başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: DHA
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