Akseki'de Orman Yangını Kontrol Altında
Antalya'nın Akseki ilçesindeki orman yangını, ekiplerin çabasıyla kontrol altına alındı.
Antalya'nın Akseki ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Güçlüköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Akseki Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akseki Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.
Kaynak: AA
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