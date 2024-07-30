Akseki ilçesinde çıkan yangın söndürüldü

Antalya'nın Akseki ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Konya-Antalya kara yolu kenarındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 5 itfaiye aracı ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yangın, ormanlık alana sıçramadan yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Jandarmanın yangının çıkış sebebine ilişkin incelemesi devam ediyor.
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