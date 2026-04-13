Aksu Açıklarında 5 Kişi Kurtarıldı

Antalya'nın Aksu ilçesi açıklarında yardım talebinde bulunan 5 kişi kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Aksu ilçesi açıklarında içerisinde 5 kişi bulunan özel teknenin su alarak batma tehlikesi geçirdiği ve yardım talebinde bulunulduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.
Kurtarılarak bota alınan 5 kişi Aksu Sahil Güvenlik İskelesi'ne çıkarıldı.
