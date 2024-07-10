Aksu Belediyesi, 15 yangına müdahale etti - Son Dakika
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Aksu Belediyesi, 15 yangına müdahale etti

Aksu Belediyesi ekipleri, bu yıl çıkan 15 yangına müdahale etti. İlçe Belediye Başkanı İsa Yıldırım, yangınlarda belediye arazözlerinin ilk müdahaleye destek verdiğini belirtti. İlçenin yangına açık bir bölge olduğunu dile getiren Yıldırım, ekiplerin hızlı bir şekilde yangın bölgesine ulaşarak müdahale ettiğini söyledi. Her yangında belediyeye ait 2 arazözün görev aldığını ifade eden Yıldırım, arazöz ve ekip sayısını artırmak için Kent Konseyi'nin desteğine ihtiyaç olduğunu belirtti.

10.07.2024 16:17
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Aksu Belediyesi ekipleri, bu yıl çıkan 15 yangına müdahale etti.

İlçe Belediye Başkanı İsa Yıldırım, yaptığı açıklamada, ilçede çıkan yangınlarda belediye arazözlerinin ilk müdahaleye destek verdiğini belirtti.

Ormanlarla iç içe olan ilçenin yangına açık bir bölge olduğunu dile getiren Yıldırım, "Yangınlara karşı duyarlıyız. Ekiplerimiz ilk ihbarın ardından kısa süre içinde yangın bölgesine ulaşarak alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

İlçede çıkan her yangında belediyeye ait 2 arazözün de görev aldığına değinen Yıldırım, belediye ekiplerinin 24 saat teyakkuzda olduğunu belirtti.

Yıldırım, arazöz ve ekip sayısını artırmak istediklerini, bunun için de Kent Konseyinin desteğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aksu Belediyesi, 15 yangına müdahale etti - Son Dakika

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