Aksu Belediyesi, 15 yangına müdahale etti

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Aksu Belediyesi ekipleri, bu yıl çıkan 15 yangına müdahale etti.

İlçe Belediye Başkanı İsa Yıldırım, yaptığı açıklamada, ilçede çıkan yangınlarda belediye arazözlerinin ilk müdahaleye destek verdiğini belirtti.

Ormanlarla iç içe olan ilçenin yangına açık bir bölge olduğunu dile getiren Yıldırım, "Yangınlara karşı duyarlıyız. Ekiplerimiz ilk ihbarın ardından kısa süre içinde yangın bölgesine ulaşarak alevlere ilk müdahaleyi gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

İlçede çıkan her yangında belediyeye ait 2 arazözün de görev aldığına değinen Yıldırım, belediye ekiplerinin 24 saat teyakkuzda olduğunu belirtti.

Yıldırım, arazöz ve ekip sayısını artırmak istediklerini, bunun için de Kent Konseyinin desteğine ihtiyaç olduğunu ifade etti.