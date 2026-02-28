Aksu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
Aksu\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
28.02.2026 13:54
Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı, uyuşturucu ele geçirildi.

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti suçunun önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin Aksu ilçesinde tespit edilen adrese düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu, hassas terazi, termometre ve iklimlendirmede kullanılan 4 ısıtıcı ele geçirdi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar dövize de el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Güncel, Son Dakika

