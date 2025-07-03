Aksu'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGIN 1 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Antalya'nın Aksu ilçesinde çalılıkta çıkıp, ormana sıçrayan yangına müdahalede güçlük çeken ekiplerin çalışabilmesi için iş makineleriyle yol açıldı. Ekiplerin karadan ve havadan 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Birkaç seranın da etkilendiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Aksu Belediye Başkanı İsa Yıldırım, "Belediyemiz ve itfaiyemiz ortaklaşa çalışma yaptı. Vatandaşa zarar gelmeden kontrol altına alındı. Herkesin dikkatli olmasını istiyoruz. Bu ormanlar bizim canımız. İçerisinde yaşayan canlılarımız var. Allah korkuları varsa, sigaralarını ormanlara atmasınlar. Orman içinde piknik yapılmasın. Bu çam ağaçları 200 yılda yetişti, şimdi ise yok oldu. Her gün bölgemizde yangın çıkmaya başladı. Bir dünyayı yok ediyoruz. Vatandaşlarımız duyarlı olsun. Bizim görevimiz ormanları korumak. Ekiplerimiz 24 saat hazır halde bekliyor. Hatta yangın araçlarını şoförler gece dahi evlerine götürüyor ki anında müdahale olsun" dedi.

Haber: Haber: Semih ERSÖZLER- İrem GÜNEYBAZ- Kamera: Mehmet Yılmaz- Aysu DURSUN/ANTALYA,