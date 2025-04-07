AKSUNGUR İHA'dan Hedefe Tam Isabet

İnsansız hava aracı AKSUNGUR hedefi tam isabetle vurdu

ANKARA - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "İnsansız hava aracımız AKSUNGUR göğsümüzü kabartan yeni bir başarıya imza attı" dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, insansız hava aracı AKSUNGUR'un ASELSAN üretimi LGK81 ve LGK82 mühimmatları ile hedefi tam isabetle vurduğunu belirterek, "İnsansız hava aracımız AKSUNGUR göğsümüzü kabartan yeni bir başarıya imza attı. Milli motor ile test uçuşunu gerçekleştiren AKSUNGUR, ASELSAN üretimi LGK81 ve LGK82 mühimmatları ile hedefi tam isabet vurdu. Bu başarı, milli savunma sanayiimizin geldiği noktayı bir kez daha gözler önüne seriyor ve Türkiye'nin savunma alanındaki bağımsızlık yolculuğuna güç katıyor" ifadelerini kullandı.