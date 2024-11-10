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Aktivistler Antik Yolda Yüzdü

Van Gölü aktivistleri, suların çekilmesiyle ortaya çıkan antik yol üzerinde yüzme etkinliği yaptı.

10.11.2024 22:52
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Van Gölü aktivistleri göldeki antik yolda yüzdüler

BİTLİS - Van Gölü aktivistleri, Van Gölü'nde suların çekilmesiyle gün yüzüne çıkan antik yolda yüzme etkinliği gerçekleştirdiler.

"Tarihe Tanıklık Et" etkinliği kapsamında Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Adabağ köyü sahilinde bir araya gelen aktivistler ve doğaseverler, Van Gölü sularının çekilmesiyle gün yüzüne çıkan ve yüzlerce yıllık olduğu öngörülen mezarlık ile yerleşim alanında yürüyüş yapıp, antik yolu kulaç atarak geçti. Havadan da görüntülenen tarihi alanda suya girip bir süre yürüyen 15 kişilik grup, mezar alanındaki taşları aştıktan sonra kulaç atarak göldeki adaya ulaştı.

Vangölü Aktivistleri Derneği Yönetim Kurulu üyesi Maşallah Özel, "Van Gölü'nde bugün tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Tatvan ilçesine bağlı Adabağ köyü sahilindeyiz. Van Gölü kıyısındaki bu alanda amacımız Van Gölü'ndeki tarihi ve doğal güzelliklere dikkat çekmektir. Ayrıca Van Gölü'nün kirletilmemesine ve korunmasına dikkat çekmek istiyoruz. Bu nedenle burada toplandık, Van Gölü kirlenmesin, mavi kalsın" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi'nde öğrenci olduğunu ve etkinliğe gönüllü olarak katıldığını ifade eden Türkmenistan uyruklu Snezhana Urazbayeva, "Van Gölü'ndeki tarihi güzellikleri ve antik yolu görmek için düzenlenen bu etkinliğe katıldım" diye konuştu.

Van Gölü'nün soğuk sularına aldırış etmeden bir süre yüzen aktivitler ve doğaseverler, antik yol yürüyüşü sonrası "Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın" sloganı atarak etkinliği sonlandırdı.

Kaynak: İHA

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