Aktivistlerden İngiltere Savunma Bakanlığına boyalı saldırı - Son Dakika
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Aktivistlerden İngiltere Savunma Bakanlığına boyalı saldırı

İsrail'e silah ambargosu talebiyle İngiltere Savunma Bakanlığı binasına boyalı saldırı düzenleyen Youth Demand adlı aktivist grubun üyeleri, protesto sırasında bazıları gözaltına alındı. Grup, İngiltere'nin İsrail'e silah finansmanına izin vermesini kabul etmediklerini belirtti. İngiltere Savunma Bakanı ise Silahlı Kuvvetlerin korkutulamayacağını ve tutuklananların korkak suçlular olduğunu ifade etti.

10.04.2024 21:20  Güncelleme: 21:23
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- Aktvisitlerden İngiltere Savunma Bakanlığına boyalı saldırı

LONDRA - Youth Demand adlı aktivist grubun üyeleri, İsrail'e silah ambargosu uygulanması talebi ile İngiltere Savunma Bakanlığı binasına boyalı saldırı düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dünyanın dört bir yanın tepkiler gelmeye devam ediyor. İngiltere'nin başkenti Londra'da Youth Demand adlı aktivist grubun üyeleri, İsrail'e silah ambargosu uygulanması talebi ile İngiltere Savunma Bakanlığı binasına boyalı saldırı düzenledi. Protesto sırasında bazı aktivistler gözaltına alındı.

Grup tarafından yapılan açıklamada, "Bakanlık savunmuyor, öldürüyor. İngiltere, İsrail'e silah finansmanına izin verdiği için bu ölüm projesinin devam etmesini artık kabul etmiyoruz" denildi.

"Tutuklandıklarını görmekten memnuniyet duyduğum korkak suçlular"

İngiltere Savunma Bakanı Grant Schapps, yaptığı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler korkutulamaz ve korkutulmayacaktır. Savunma Bakanlığı'nın içindekiler her gün diktatörlere ve teröristlere karşı duruyorlar. Birçoğu hepimizi korumak için hayatlarını tehlikeye atan vatanseverler. Bugün bizi hedef alanlar ise tam tersi, tutuklandıklarını görmekten memnuniyet duyduğum korkak suçlular" dedi.

Kaynak: İHA

İsrail, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aktivistlerden İngiltere Savunma Bakanlığına boyalı saldırı - Son Dakika

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