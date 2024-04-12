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Akülü sandalye sayesinde bayramları gezdi

-Annesinin sırtında bayramları gezen Melike, ilk kez tek başına şeker topladı

MUŞ - Muş'ta daha önce annesinin sırtında bayramları gezen doğuştan engelli Melike İncetepe, akülü tekerlekli sandalye sayesinde ilk defa tek başına şeker topladı.

Muş'un Karabey köyünde yaşayan Melike İncetepe, İyilik Ailesi Platformu sayesinde akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu. Doğuştan engelli Melike İncetepe, her bayram annesinin sırtında gezdiği bayramı bu sene akülü tekerlekli sandalyesi ile gezdi. İlk defa tek başına evleri gezerek şeker toplayan Melike İncetepe, sokaklarda dolaşmanın ve bayram harçlığı almanın mutluluğunu yaşadı. Arkadaşları ile birlikte bayramda şeker toplayan Melike, "Daha önceki bayramlarda annem beni sırtında taşıyarak bayramlara götürüyordu. Şimdi ise tekerlekli sandalye ile bayramı geziyorum. Buradan İyilik Ailesi Platformundan Mustafa abime çok teşekkür ederim. Bayramın birinci günü hava yağışlıydı çıkamadım. Bu gün akülü tekerlekli sandalyem ile dışarı çıktım. Arkadaşlarımla beraber şeker ve bayram harçlığı topladık. Arkadaşlarıma beni yalnız bırakmadıkları için teşekkür eder, herkese iyi bayramlar dilerim" dedi.

Melike İncetepe'nin arkadaşı Aziz Akkan ise havanın yağışlı olması nedeniyle bayramın birinci günü dışarıya çıkamadıklarını belirterek, "Bugün hava güneşli ve beraber dışarı çıktık. Eskiden bayramları gezemiyordu. Şimdi artık arabası var ve beraber kapı kapı gezerek şeker topladık. Çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.