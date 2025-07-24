AKUT gönüllüsü Alperen Özcan orman yangınında şehit oldu - Son Dakika
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AKUT gönüllüsü Alperen Özcan orman yangınında şehit oldu

AKUT gönüllüsü Alperen Özcan orman yangınında şehit oldu
24.07.2025 21:09
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ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar sınırını geçen orman yangınına müdahale sırasında alevlerin arasında kalarak şehit olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü Alperen Özcan (22), Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Kuşçu köyünde toprağa verildi.

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinde çıkan ve Afyonkarahisar sınırını geçen orman yangınına müdahale sırasında alevlerin arasında kalarak şehit olan Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü Alperen Özcan (22), Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Kuşçu köyünde toprağa verildi.

Eskişehir'deki orman yangınına müdahale sırasında ters rüzgarla alevlerin arasında kalıp şehit olan Alperen Özcan'ın cenazesi, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki kimlik tespiti ve DNA analizinin ardından ailesine teslim edildi. Cenaze, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Ankara'nın Polatlı ilçesine bağlı Kuşçu köyüne getirildi. Şehidin annesi tabuta sarılıp 'annem' diyerek gözyaşlarına boğuldu. Cenaze, burada da düzenlenen törenin ardından Kuşçu Köyü Mezarlığı'na defnedildi.

'BABASI BÖLGEYE GÖTÜRMEK İSTEMEYİNCE 'TAKSİ TUTAR YENİ GİDERİM' DEMİŞ'

Özcan'ın amcası Bekir Özcan, "Çok yardımsever biriydi zaten Kahramanmaraş depreminde de 15 gün görev yaptı. Üniversite öğrencisiydi. Bu ölümü hiç hak etmedi. Çocukluğu Sincan'da Polatlı'da geçti devamlı gidip geliyordu. Yangına babası göndermek istememiş, o da ben taksi tutar yine giderim demiş. Babası götürürken ağırdan almış acaba geç kalır da gidemez mi diye. Sanki babasının içine doğmuş, Babası yavaş götürdüm fakat yine yetişti dedi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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